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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الميسري يقلب الطاولة على رأس الانتقالي..وصحيفة اماراتية تعتبر الامر كارثي ومزلزل لأنه يفسد كل شيء ويفشل اتفاق الرياض نهائيا..لن تصدق ماذا فعل الميسري

2020/05/28 الساعة 12:46 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:الميسري يقلب الطاولة على رأس الانتقالي..وصحيفة اماراتية تعتبر الامر كارثي ومزلزل لأنه يفسد كل شيء ويفشل اتفاق الرياض نهائيا..لن تصدق ماذا فعل الميسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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