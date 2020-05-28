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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. طبيب يمني يستطيع "القضاء" على فيروس كورونا بعد أن كان قد اصيب به بهذه الطريقة (الاسم + الصورة)

كشف مصدر طبي عن شفاء الدكتور آدم الجعدي الذي أصيب بفيروس كورونا أثناء معالجته للمرضى في المستشفى الجمهوري ومركز شفاك بمدينة تعز وقال المصدر في تصريح صحفي رصده قبل قليل، إن الدكتور الجعدي قضى عدة أيام في حجر صحي بالمستشفى الجمهوري بتعز ، وقام بمتابعة حالته بنفسه وقدمت له الرعاية الصحية اللازمة حتى تماثل للشفاء. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة..الرعب والهلع يجتاح كل المغتربين اليمنيين في السعودية لهذا السبب الصادم الذي صعق المغتربين اليمنيين في كل المدن السعودية عاجل:الميسري يقلب الطاولة على رأس الانتقالي..وصحيفة اماراتية تعتبر الامر كارثي ومزلزل لأنه يفسد كل شيء ويفشل اتفاق الرياض نهائيا..لن تصدق ماذا فعل الميسري عاجل وفي غاية الخطورة.. معين عبدالملك يحاول مداراة فضيحته ويسارع لحذف التغريدة الكارثة.. صور شاهد فيديو مسرب.. أول اعتراف صادم من وزير الصحة بصنعاء الدكتور" المتوكل" حول عدد الاصابات "المرعب" بكورونا وسبب التكتم وعدم الاعلان! Advertisements مصدر مقرب من الفريق "صغير بن عزيز" يروي القصة الكاملة لاغتياله وكيف باشر مسلحون الاجتماع بالرصاص الحي بعد وصول الصاروخ الحوثي مباشرة ؟!! عاجل وفي غاية الخطورة.. كورونا يقتل 7 من أسرة في صنعاء والحوثي يغلق المنطقة بالكامل.. تفاصيل عاجل : فشل هادي والزبيدي والحوثي والسعودية والامارات..ترامب ينتقم لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ويعلن رسميا قرار صارم اثلج صدور كل اليمنيين ( نص القرار ) عاجل: الامارات تباغت الجميع وتقدم للرئيس هادي عرض مغري تسيل له اللعاب مقابل تنفيذ طلب واحد..لن تصدق ماهو العرض الاماراتي وكيف كان رد الرئيس هادي صادما عاجل..متعافي يمني من «كورونا» يبعث رسائل ومناشدات «عاجلة» لكل ابناء المحافظات اليمنية لحمايتهم وعائلاتهم من «الوباء الفتاك»..لن تصدق ماذا قال عاجل: واخير انتصر الانتقالي ووجه ضربة قاضية للوزير الجبواني وامر قهري يبعده عن الجنوب نهائيا وترحيله الى هذه الدولة الافريقية رغما عن انفه ( ليست مصر)

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