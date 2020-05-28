شكرا لبحثكم عن خبر منخفض جوي يقترب من سقطرى وتحذيرات من تحوله إلى إعصار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذرت غرفة الانذار المبكر بمحافظة حضرموت، (شرق اليمن) من تشكل منطقة ضغط جوي منخفض، جنوب غرب بحر العرب بالقرب من جزيرة سقطرى.

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وأوضحت في بيان اليوم الأربعاء، أن صور اﻻقمار الصناعية و خرائط الرصد السطحي تشير إلى نشوء “منطقة ضغط جوي منخفض” غرب بحر العرب، إلى الشمال الشرقي من ارخبيل سقطرى بإحداثيات ( 56.9 درجة شرقاً – 14.4 درجة شمالاً )، و بسرعة رياح مركزية (15-17 عقدة) وضغط جوي (1006-1008 مليبار).

وتوقعت بدء تنامي أحزمة السحب الركامية الرعدية على جزيرة سقطرى و شرق المياه الإقليمية اليمنية، لافتة إلى أن تأثيرات السحب الركامية الماطرة ستمتد إلى أجزاء من الشريط الساحلي و الهضاب الداخلية للمحافظات الشرقية خلال ال48 ساعة القادمة، ما سيؤدي إلى تدفق السيول في الأودية و الشعاب.



وأهابت بالصيادين وربابنة السفن بأخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر في المدخل الشرقي لخليج عدن و بحر العرب خلال الفترة الممتدة من يوم غدٍ الخميس إلى مطلع و منتصف الأسبوع القادم.