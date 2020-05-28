شكرا لبحثكم عن خبر توقعات بهطول أمطار رعدية على 13 محافظة يمنية خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الاربعاء، بهطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية، أطلع عليها " المشهد اليمني "، إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، غرب ذمار ، غرب صنعاء، حجة والمحويت.

ولفت إلى أن الأمطار قد تمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، الضالع، أبين ، شبوة ، هضبة حضرموت ، والمهرة.

وأفاد المركز باحتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على السواحل الجنوبية الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحسب المركز سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وحذر المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من ارتفاع الحرارة نهاراً، والصيادين ومرتادي البحر في سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونصح المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وكانت جهات الطقس توقعت بمنخفض مداري خلال الساعات القادمة على محافظة أرخبيل سقطرى.

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