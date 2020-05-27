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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد فيديو مسرب.. أول اعتراف صادم من وزير الصحة بصنعاء الدكتور" المتوكل" حول عدد الاصابات "المرعب" بكورونا وسبب التكتم وعدم الاعلان!

كشف فيديو متداول على نطاق واسع عن أول اعتراف للحوثيين بحقيقة الاصابات بفيروس " كورونا " في مناطق سيطرة الميلشيا . واظهر الفيديو وزير الصحة المعين من الحوثيين خلال زيارة قام بها الى محافظة " إب " وهو يرد على نصيحة قدمها له مواطنون باعلان إب محافظة موبوءة وفرض حالة الطوارئ بالقول "أن الإصابات بالالاف،لكن عنده توجيهات بعدم الإعلان عن مايحدث؟؟". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد فيديو مسرب.. أول اعتراف صادم من وزير الصحة بصنعاء الدكتور" المتوكل" حول عدد الاصابات "المرعب" بكورونا وسبب التكتم وعدم الاعلان! مصدر مقرب من الفريق "صغير بن عزيز" يروي القصة الكاملة لاغتياله وكيف باشر مسلحون الاجتماع بالرصاص الحي بعد وصول الصاروخ الحوثي مباشرة ؟!! عاجل وفي غاية الخطورة.. كورونا يقتل 7 من أسرة في صنعاء والحوثي يغلق المنطقة بالكامل.. تفاصيل Advertisements عاجل : فشل هادي والزبيدي والحوثي والسعودية والامارات..ترامب ينتقم لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ويعلن رسميا قرار صارم اثلج صدور كل اليمنيين ( نص القرار ) عاجل: الامارات تباغت الجميع وتقدم للرئيس هادي عرض مغري تسيل له اللعاب مقابل تنفيذ طلب واحد..لن تصدق ماهو العرض الاماراتي وكيف كان رد الرئيس هادي صادما عاجل..متعافي يمني من «كورونا» يبعث رسائل ومناشدات «عاجلة» لكل ابناء المحافظات اليمنية لحمايتهم وعائلاتهم من «الوباء الفتاك»..لن تصدق ماذا قال عاجل: واخير انتصر الانتقالي ووجه ضربة قاضية للوزير الجبواني وامر قهري يبعده عن الجنوب نهائيا وترحيله الى هذه الدولة الافريقية رغما عن انفه ( ليست مصر)

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