شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. كورونا يقتل 7 من أسرة في صنعاء والحوثي يغلق المنطقة بالكامل.. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. كورونا يقتل 7 من أسرة في صنعاء والحوثي يغلق المنطقة بالكامل.. تفاصيل

كشفت مصادر محلية عن وفاة سبعة أشخاص من عائلة واحدة بأعراض فيروس كورونا تباعا خلال أقل من أسبوعين في العاصمة صنعاء الخاضعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية الموالية لإيران.

وافادت المصادر أن المتوفين بينهم امرأة، وأنهم يقيمون في الضاحية الغربية للعاصمة صنعاء.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد فيديو مسرب.. أول اعتراف صادم من وزير الصحة بصنعاء الدكتور" المتوكل" حول عدد الاصابات "المرعب" بكورونا وسبب التكتم وعدم الاعلان!

مصدر مقرب من الفريق "صغير بن عزيز" يروي القصة الكاملة لاغتياله وكيف باشر مسلحون الاجتماع بالرصاص الحي بعد وصول الصاروخ الحوثي مباشرة ؟!!

عاجل وفي غاية الخطورة.. كورونا يقتل 7 من أسرة في صنعاء والحوثي يغلق المنطقة بالكامل.. تفاصيل

Advertisements

عاجل : فشل هادي والزبيدي والحوثي والسعودية والامارات..ترامب ينتقم لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ويعلن رسميا قرار صارم اثلج صدور كل اليمنيين ( نص القرار )

عاجل: الامارات تباغت الجميع وتقدم للرئيس هادي عرض مغري تسيل له اللعاب مقابل تنفيذ طلب واحد..لن تصدق ماهو العرض الاماراتي وكيف كان رد الرئيس هادي صادما

عاجل..متعافي يمني من «كورونا» يبعث رسائل ومناشدات «عاجلة» لكل ابناء المحافظات اليمنية لحمايتهم وعائلاتهم من «الوباء الفتاك»..لن تصدق ماذا قال

عاجل: واخير انتصر الانتقالي ووجه ضربة قاضية للوزير الجبواني وامر قهري يبعده عن الجنوب نهائيا وترحيله الى هذه الدولة الافريقية رغما عن انفه ( ليست مصر)



عاجل وفي غابة الخطورة..هاني بن بريك يصعق الجميع ويكشف عن مصير مرعب وكارثي لنجل الرئيس هادي والقادة العسكريين التابعين للشرعية قبل اقتحام زنجار

وأضافت المصادر أن المتوفين ظهرت عليهم أعراض كورونا وسط تفشي واسع للفيروس في المنطقة التي يقطنوها.

المصادر أشارت إلى أن المليشيات الحوثية قامت بإغلاق المنطقة ورش معقمات في المنطقة, غير أن هذه الطريقة لا تؤتي أي نتائج وفق مصادر طبية.

ولفتت المصادر أن معظم المرضى باتوا يخفون إصابتهم جراء ممارسات الميلشيا وتصرفاتها التي حولت المرض إلى تهمة يعاقب عليه بالتنمر والقذف.