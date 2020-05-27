شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح جميع أبواب المسجد الأقصى دون تحديد أعداد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالعاصمة الفلسطينية القدس فتح جميع أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين فجر الأحد المقبل . وجاء قرار إدارة المسجد الأقصى دون تحديد أعداد للمصلين مع الأخذبالإحتياطات الوقائية اللازمة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح جميع أبواب المسجد الأقصى دون تحديد أعداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.