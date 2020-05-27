شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد و "بوتين" يبحثان الوضع في سوق الطاقة العالمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بحثا في مكالمة هاتفية الوضع في سوق الطاقة العالمية، وأكدا أهمية اتفاق "أوبك+".

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