شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يفتك بمستشار وزير خارجية الحوثيين بعد أيام من ظهوره المثير للجدل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توفي القيادي الحوثي البارز "شفيع ناشر" جراء إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد أيام من دعوته المواطنين إلى التوجه للجبهات.

واشتهر ناشر والذي يعمل إعلاميا ومستشاراً لوزير خارجية الحوثيين ، بعد ظهوره في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي, وهو يدعو الناس إلى التوجه للجبهات للنجاة من فيروس "كورونا".

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وظهر ناشر في برنامج تلفزيوني بإحدى القنوات التابعة للحوثيين، وهو يؤكد أن "جبهات القتال هي مكان آمن من فيروس كورونا، حيث لا يوجد اختلاط هناك".

وقال إنه من الأفضل أن يموت اليمني وهو يقاتل في الجبهة في صفوف جماعته بدلاً من أن يموت مثل الكباش "البعير" من فيروس كورونا، بحسب تعبيره.

وبلغة اسعلاء وتهاون بأرواح المواطنين قال "نحن سنقرب لك الأمور، ونقرب لك المسألة (الموت)، بدلاً أن تموت موتة الأغنام محبوس في البيت".

وأضاف أن هناك عدة مكاسب في الجبهات داعياً إلى التوزع على الجبهات والموت هناك.