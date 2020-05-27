شكرا لبحثكم عن خبر صنعاء تعلن وفاة أول صيدلي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت نقابة ملاك صيدليات المجتمع اليوم الثلاثاء عن وفاة أول صيدلاني في صنعاء بفيروس كورونا المستجد. واعتبرت النقابة في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" الصيدلاني عبده علي حسن أول شهيد يسقط ضحية للفيروس المستجد من منتسبي القطاع الصحي. وأشارت إلى أن الضحية التزم بالدوام في صيدلية داخل مستشفى الثورة التي يستغلها أحد التجار وفقاً للمجلة الطبية. يذكر أن عدد الاصابات التي تم الإعلان عنها رسميا بفيروس كورونا المستجد من قبل وزارة صحة الحوثيين بلغ 6 حالات منها حالة وفاة وأربع حالات شفاء.

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