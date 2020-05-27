شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مفتي تريم حضرموت و ثلاثة اخرين.. ومواطنون يحذرون من انتشار كورونا وسط عدم التزام بالاجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي بمدينة تريم بوادي حضرموت الحبيب العلامة علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم.
وأكدت مصادر محلية أن الحبيب المشهور، رئيس مجلس الافتاء في تريم، أحد أبرز رجال العلم في البلاد، أصيب بوعكة صحية، أمس الأول، توفي على إثر مضاعفاتها مساء الاثنين.
وتوفي الى جانب مفتي تريم ثلاثة رجال اخرين وكلهم بحسب مصدر "للمشهد اليمني" من رواد مسجد المحضار الذي ظهرت فيه اول حالة مصابة بفيروس كورونا في مدينة تريم حضرموت .
ويتخوف كثير من المواطنين ان يكون سبب وفاة مفتي تريم ومعه الثلاثةالاخرين هو فيروس كورونا خصوصا ان المساجد لم تغلق في تريم اطلاقا بحسب مواطنين .
وشن مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد هويدي هجوما عنيفا بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي اقرتها السلطة خوفا من كورونا
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