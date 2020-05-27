شكرا لبحثكم عن خبر السفير الصيني لدى اليمن يكشف عن العائق الوحيد الذي يفصل ربط اليمن بـالصين من خلال "طريق الحرير" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونغ، اليوم الاثنين، عن العائق الوحيد الذي يفصل ربط الجمهورية اليمنية بجمهورية الصين الشعبية من خلال "طريق الحرير".

وقال يونغ في حوار خاص و مباشر أجراه معه "المشهد اليمني " أن العائق الوحيد الذي يفصل اليمن عن هذا المشروع الكبير هي الحرب الدائرة؛ إذ أن اليمن تلعب دورا مهما في طريق الحرير بسبب موقعها المميز بين دول العالم، إضافة إلى الامكانيات الطبيعية والبشرية الكبيرة التي تمتلكها.

وأكد على أن الصين حذرت بشدة، الحكومة اليمنية (المعترف بها) منذ بداية شهر فبراير الماضي بضرورة إغلاق جميع منافذها البرية والبحرية والجوية لمواجهة جائحة كورونا.

وأعلن السفير الصيني عن تقديم بلاده لمساعدات طبية لمكافحة كورونا و ستصل خلاص الأسبوع القادم.

وأوضح بأن كثيرا من اليمنيين قاموا بالتطوع لمواجهة الفيروس في الصين وهذا شكل دعما معنويا للصينيين وحتى من الاطباء اليمنيين الذين عملوا في الجبهة الامامية لمواجهة الوباء و تركوا انطباعا جيدا لدى المجتمع الصيني.

وأشار إلى أن جميع اليمنيين في بلاده التزموا بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية وتعاونوا بشكل كامل في الالتزام باجراءات الوقاية من الفيروس؛ ولذلك لا يوجد أي طالب يمني أو أي شخص من الجالية اليمنية في الصين مصاب بفيروس كورونا، كما أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بين اليمنيين في الصين.

وعبر يونغ عن تفاؤله بإمكانية تطبيق إتفاق الرياض وعلى الاطراف المعنية مواجهة الصعوبات التي تعترض تطبيقه على أرض الواقع، لكون جميع الأطراف اليمنية قدمت تنازلات للوصول إليه على الرغم من بعض الصعوبات التي تواجه تنفيذه.

ودعا كافة الاطراف السياسية إلى عقد مباحثات سلام إن كانت تنتمي الى الشعب اليمني والذي يجب عليهم أن لا يتقاتلوا فيما بينهم ويعطوا مصلحة اليمن الأولوية.

ونوه بأن الصين ملتزمه بما دعمته وتم التصويت عليه في مجلس الامن الدولي من احترام لسيادة ووحدة اليمن.

وشدد بأن الطلاب اليمنيين يلقون كافة التسهيلات في بلاده و أن مشكلة التأشيرات وكذلك مشكلات إنتهاء الإقامة التي تواجه كثير من الجاليات،ستحل من قبل الحكومة، وأما العائدين منهم فسيتم التواصل معهم واستكمال دارستهم عن بعد حتى تفتح المنافذ وسيعودون إلى الصين.

وتحدث عن التزام الحكومة الصينية بتقديم المنح الجامعية الممنوحة لليمنيين و ترحب بكل الطلاب الاجانب للدراسة فيها.

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