شكرا لبحثكم عن خبر أعراض اذا شعرتم بها.. توقفوا فورًا عن تناول اللحوم الحمراء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تحتوي اللحوم الحمراء على البروتين والحديد والزنك وفيتامين B12، إلا أن الإكثار من تناولها، يؤدي إلى التعرض لمشاكل صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والسرطان، وبعض المشاكل الهضمية.

وأورد موقع "Eat this" الصحي بعض الأعراض التي تشير إلى ضرورة التوقف فورًا عن تناول اللحوم الحمراء.

رائحة الفم الكريهة

إذا أصبحت رائحة الفم كريهة بشكل يجعل صاحبها غير قادر على التحدث، فإن ذلك دليل على الإفراط في تناول اللحوم، حيث يفرز الجسم ما يسمى بالأمونيا، والتي تتسم برائحتها السيئة. رائحة العرق

أثبتت الدراسة التي نشرها الموقع أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء مرتين أسبوعيًا فقط، لا يعانون من رائحة العرق الكريهة، التي يعاني منها أولئك الذين يتناولون اللحوم بشكل يومي.

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زيادة الوزن

يؤدي الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، مثل شرائح البرغر والستيك وغيرها، إلى زيادة الوزن، لأنها تحتوي على الدهون.

ارتفاع الكوليسترول

يتسبب تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء، في ارتفاع معدل الشحوم الثلاثية في الدم، ما يزيد فرص التعرض لمشكلات القلب والأوعية الدموية.

الإمساك

عند الإكثار في تناول اللحوم الحمراء، يصاب الشخص بالإمساك لأن الجسم لا يحصل على كمية وفيرة من الألياف، التي تساعد على تحسين عملية الهضم.