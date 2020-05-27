شكرا لبحثكم عن خبر أين ذهب "ياسر العواضي"، وما الجديد في مقتل فتاة في البيضاء.. الحوثي يحشد بعد فشل وساطة قبلية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر خاصة لـ"المصدر أونلاين" إن مليشيا الحوثي حشدت، خلال الساعات الماضية، مقاتلين إلى تخوم منطقة "ردمان آل عواض" استعداداً لمواجهة عسكرية باتت وشيكة مع مسلحي القبائل عقب أسابيع من التوتر في المنطقة.

وكان الشيخ ياسر العواضي دعا للنكف القبلي على خلفية مقتل "جهاد الاصبحي" التي قتلت داخل منزلها بمديرية الطفة على يد مسلحين حوثيين.

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لابد من قصاص العدالة لقتلة جهاد .

اما ناس اصبح بيننا وبينهم ثأر وعار

يرحلوا دنيا وألا رحلنا آخره .

ذي ما فهم يفهم

من ابطأ سعدن .

ونعم برجال وقبايل يافع

والقبايل عامه

والعاقبه للمتقين .

— ياسر العواضي (@Yaser_Alawadi) May 9, 2020

وصول الشيخ الاصبحي عند الشيخ ياسرالعواضي pic.twitter.com/Cr1MWQZ1lO

— بوعلي $$ (@TpT9Qd7lUfIf0pW) May 1, 2020

وبحسب المصادر فإن تعزيزات عسكرية تضم مسلحين من عناصر المليشيا ومدرعات دفع بها الحوثيون، مساء الاثنين، إلى الأودية التابعة لمنطقة "آل الطاهري" ووادي "ابن مسعد" و"جبحان الحماطة" بمديرية "السوادية" المتاخمة لمنطقة "ردمان ال عواض" يقابلها تمركز رجال القبائل في الجبال المحيطة بردمان.

وذهب مصدر قبلي إلى القول إن خيار المواجهة المسلحة بات الاتجاه الإجباري للطرفين إثر فشل الوساطات القبلية ووصولها إلى طريق مسدود بعد أن ظلت خلال الفترة الماضية تحاول احتواء الموقف والحفاظ على ماء الوجه للطرفين.