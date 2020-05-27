شكرا لبحثكم عن خبر جثة مواطن متوفي باشتباه كورونا تنتظر من يدفنها بعد أن هرب منها مسؤولي الصحة بصنعاء والاهالي!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بصنعاء، اليوم الثلاثاء، بوجود جثة مواطن متوفي نتيجة للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا. وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الجثة الموجودة بدكان في حي سوق الروني تنتظر من يدفنها بعد أن تهرب منها مسؤولي عمليات وزارة الصحة والاهالي. وأشارت المصادر الى أنه وعلى الرغم من تفاعل لجنة الطوارئ بأمانة العاصمة وأرسلت فريق الاستجابة لتعقيم المكان وقام الفريق بواجبه، الا أن فريق وزارة الصحة العامة والسكان لم يتجاوب ويقوم بإخراج الجثة حسب اختصاصه ولاتزال الجثة في الدكان حتى لحظة كتابة الخبر. وكان وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع الطب العلاجي، بالحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور عبدالرقيب الحيدري، أعلن أن العاصمة صنعاء مدينة منكوبة بـ"جائحتين"؛ فيروس كورونا وتستر مليشيا الحوثي واهمالها في الحد من تفشي الفيروس Advertisements بالفيديو .. جثة مواطن متوفي باشتباه كورونا في #صنعاء تنتظر من يدفنها بعد ان هرب منها مسؤولي الصحة والاهالي!! pic.twitter.com/FYWCpubU92 — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) May 25, 2020

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