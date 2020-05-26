شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. إيفانكا ترامب تفاجئ الجميع وتعبر عن فرحتها لما فعله محمد بن سلمان يوم الخميس.. ماذا فعلت ؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - رحّبت إيفانكا ترمب، ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالتعديلات التي أجريت يوم الخميس على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية في السعودية، معتبرةً أنها تشكّل “تقدماً كبيراً”.

وكتبت إيفانكا في تغريدة على حسابها في “تويتر”، الجمعة: “إعلان السعودية عن إصلاحات ستفكك نظام الولاية وستسمح للنساء باستصدار جوازات سفر وبالسفر وبالعمل من دون الحاجة لموافقة مسبقة من أحد الأقرباء الذكور، يشكّل تقدماً هاماً للمملكة”، مؤكدةً الحاجة إلى “المزيد” من هذه الإصلاحات.

وأعلنت السعودية رسمياً، مساء الخميس، تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية. والتعديلات الجديدة تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها. وتقرر للمرأة حقوقاً ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.



بموجب التعديلات الجديدة، أصبح للمرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل في ما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاماً، ولن تكون هناك حاجة لتصريح سفر من الولي إلا للحضانة والقصر والمتوفى.

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وينص التعديل على أنه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وشملت التعديلات المادة 91 من النظام، إذ أصبح رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر.

وفيما يتعلق بتعديلات نظام الأحوال المدنية، ألغت التعديلات الجديدة نص “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما”، من المادة الـ30 لتكون على النحو التالي “محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه”.

وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.

وجاء في التعديلات تكليف أي من “والدي الطفل” بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على “والد الطفل”، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على “الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاماً”، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.

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