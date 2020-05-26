شكرا لمتابعة خبر عن مقاتلات التحالف : تستهدف مخازن أسلحة حوثية في صعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المركز الإعلامي لمحور كتاف إن مقاتلات التحالف العربي ، دمرت الاثنين، موقعا يستخدم لتخزين الاسلحة والذخائر التابعة لجماعة الحوثي، في مديرية كتاف، محافظة صعدة، شمالي اليمن.

و اكد المركز الاعلامي ، أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، دمرت بغارة جوية، موقعا يستخدم لتخزين الاسلحة الحوثية على مقربة من وادي الفرع التابع اداريا لمديرية كتاف.

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وذكر المركز بانه قتل جميع العناصر الحوثية التي كانت متواجدة اثناء تنفيذ الغارة.

وكان قد قتل ، الأحد العشرات من الحوثيين بينهم قياديان بارزان بغارات لمقاتلات التحالف ، استهدفت مواقع وتجمعات لجماعة الحوثي اثناء مهاجمتها مواقع تتمركز فيها القوات الحكومية في المنطقة الخامسة بمديرتي عبس ومستبأ.

كما دمرت المقاتلات عربتي كاتيوشا في مستبأ، بالإضافة الى مركز حرب إلكترونية كانت تستخدمه جماعة الحوثي للتشويش على منظومة الاتصالات.