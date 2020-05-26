شكرا لمتابعة خبر عن العميد طارق صالح يتحدث عن معركة الخلاص ويوجه قواته برفع الجاهزية القتالية للقصوى ويعد بالاحتفال وسط محافظة الحديدة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذكراً بمساوئ وتداعيات اتفاق السويد/ ستوكهولم والذي "يلفظ أنفاسه الأخيرة"، وتكريس سيطرة الحوثي على الحديدة وموانئها، بتراخٍ من الأمم المتحدة، جدد قائد المقاومة الوطنية التوجيهات لقواته برفع الجاهزية القتالية والاستعداد لتنفيذ "مهام مستقبلية" في المعركة المفتوحة.

وتشهد مختلف مناطق ومديريات الحديدة والساحل الغربي جنوب المحافظة تصعيداً عسكرياً متزايداً من قبل جماعة الحوثي التي رفعت مستويات الخروقات اليومية وضاعفت بالخصوص الاستهداف العنيف والقصف المتواصل للمدن والقرى والتجمعات السكانية في التحيتا والجبلية وحيس وبيت الفقيه والدريهمي وسط شكاوى واستغاثات من الأهالي والمدنيين.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

Advertisements

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وجدد قائد المقاومة الوطنية، للمرة الثانية خلال يومين، توجيهه برفع الجاهزية القتالية والاستعداد لتنفيذ التوجيهات بمهام قادمة، وكرر التأكيد على أن "اتفاق السويد فقد مبرراته السياسية والإنسانية".

وقال قائد حراس الجمهورية، يوم الاثنين 25 مايو 2020م، خلال فعالية عسكرية في الساحل الغربي، إن اتفاق السويد الموقع في أواخر 2018م، "تحول إلى غطاء لجماعة الحوثي لاستمرار استهدافها لقرى ومنازل ومزارع المواطنين ومواقع القوات المشتركة وأداة لتنفيذ جرائمها بحق المدنيين ومضاعفة المعاناة الإنسانية لأبناء محافظة الحديدة."

وقال قائد حراس الجمهورية خلال مشاركته في الإشراف على إنهاء تدريبات تشكيل اللواء التاسع حراس في الساحل الغربي، إن اتفاق ستوكهولم يلفظ أنفاسه الأخيرة.

مشيراً أن اللواء التاسع حراس "يضم ضباطاً وأفراداً من مختلف محافظات الجمهورية ويعول عليهم تنفيذ مهام مستقبلية جسيمة في معركة الخلاص من جماعة الحوثي".

التصريحات الجديدة جاءت غداة توجيه قائد المقاومة الوطنية برفع الجاهزية والاستعداد في الساحل الغربي.

وجدد طارق صالح، اتهام الأمم المتحدة بالتراخي وتوفير الغطاء للتعنت الحوثي في الإفلات من تنفيذ اتفاق الحديدة والانسحاب من المدينة وعدم إحراز أي تقدم.

وقال طارق صالح، إن الحوثي كرس سيطرته على المدينة، ونهب خيراتها، ونهب الإيرادات وكذلك استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عدوانه على اليمنيين في باقي المناطق المحررة.

وقال قائد حراس الجمهورية، إن "اتفاق السويد فقد مبرراته السياسية والإنسانية بعد أن تحول إلى غطاء لجماعة الحوثي الحوثية لاستمرار استهدافها لقرى ومنازل ومزارع المواطنين ومواقع القوات المشتركة وأداة لتنفيذ جرائمها بحق المدنيين ومضاعفة المعاناة الإنسانية لأبناء محافظة الحديدة".

ووجه قيادة اللواء التاسع بمواصلة برامج التدريب والتأهيل وانتظار التوجيهات لتنفيذ أي مهام في معركة شعبنا المفتوحة في التصدي للمشروع الإيراني وهزيمة جماعة الحوثي.