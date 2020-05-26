شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : يصدر بيان بشان المباحثات المباشرة مع قيادة السعودية الجارية في الرياض (نص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المجلس الانتقالي الجنوبي، الاثنين، إن وفده برئاسة رئيس المجلس عيدروس قاسم الزُبيدي، يواصل لليوم السابع على التوالي، مباحثاته المباشرة مع قيادة المملكة العريبة السعودية، بشأن الأوضاع في اليمن وخاصةً في المحافظات الجنوبية.

وأوضح "الانتقالي الجنوبي" في بيان صادر عن الإدارة الخارجية بالمجلس، على موقعه، أن "المباحثات تناقش الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بما يخدم الجنوب وقضيته العادلة وتطلعات أبنائه المشروعة".

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وأكد المجلس على "الدور المحوري للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في صناعة السلام في اليمن".

وأشار إلى "استمرار بحثه لإيجاد حلول عاجلة للملف الخدماتي والإنساني في عدن والجنوب".

وشكر المجلس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على "دعم الملف الإنساني بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الإسعافية التي تم اعتمادها يوم أمس".

وكان رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي، وصل الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، على رأس وفد، بناء على دعوة من ولي العهد السعودي، في ظل تصعيد عسكري بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين جنوب اليمن، على خلفية إعلان الأخير "الادارة الذاتية" للعاصمة المؤقتة عدن وبعض محافظات الجنوب، في 26 أبريل/نيسان الماضي، وسط اتهامات متبادلة بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.