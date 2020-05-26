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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية فاطمة العبد اللة سببت جدل واسع بظهورها بفستان شفاف اظهر جميع جسمها وهي ترقص مع زوج اختها في حفل الزفاف.

شاهد بالفيديو : فنانة كويتية شهيرة تثير الجدل بفستان شفاف يظهر كل جسمها في حفل زفاف شقيقتها

بالفيديو : فنانة كويتية شهيرة تثير الجدل بفستان شفاف يظهر كل جسمها في حفل زفاف شقيقتها

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