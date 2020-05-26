المنطقة العسكرية الثانية تداهم باعة القات في جول القراشم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

نفذت المنطقة العسكرية الثانية حملة وإنتشاراً عسكرياً بمنطقة جول القراشم بهضبة حضرموت لملاحقة الخارجين عن القانون من تجار القات والمخدرات والممنوعات.



وأنتشرت القوات بقيادة العميد أحمد عمر المعاري، وعملت على ملاحقة الخارجين عن القانون والقبض على عدد منهم، وإنهاء التجمعات الممنوعة بتلك المناطق .

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وتأتي هذه الحملة تنفيذاً لقرار محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية ؛ القاضي بمنع دخول وبيع القات بالمحافظة .

حيث أكد المحافظ "البحسني" أن قرار منع دخول وبيع القات بمحافظة حضرموت قرار نهائي لارجعة فيه، وأن العقوبة ستطال كل المخالفين لهذا القرار بأي مكان .

كما أكد المحافظ كذلك على أن حملة الملاحقة للعناصر الخارجة عن القانون ستستمر أسبوع، وسيتم خلالها القضاء على كافة أساليب تهريب القات وتجمعاته، وستتخذ إجراءات رادعة بحق المخالفين والخارجين عن القانون