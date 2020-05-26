شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد حاكم كارولينا الشمالية بنقل المؤتمر الوطني لحزبه من الولاية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاكم ولابة كارولينا الشمالية الديمقراطي بنقل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري من ولايته، إذا لم يعلن أن الحظر المفروض بسبب تفشي كورونا.

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و نشر ترمب سلسلة تغريدات شدّد فيها على مدى تمسّكه بحصول المؤتمر الوطني لحزبه في "ولاية كارولاينا الشمالية الرائعة"، مهاجماً في الوقت نفسه حاكمها الديمقراطي روي كوبر بسبب تدابير الإغلاق التي فرضها في سائر أنحاء الولاية لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترمب ، إنّه «للأسف، فإنّ مزاج الحاكم الديمقراطي روي كوبر لا يزال في حالة إغلاق، وهو غير قادر على أن يضمن لنا أنّنا سنتمكّن بحلول أغسطس من أن نشارك في المؤتمر بأقصى طاقتنا مضيفا بأنهم سينفقون ملايين الدولارات على بناء مدرّج على مستوى عالٍ للغاية حتى من دون أن نعرف إذا كان الحاكم الديمقراطي سيسمح للحزب الجمهوري بإشغال المكان بالكامل»، أم لا.