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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الكشف عن صيد ثمين سقط بنيران الشرعية ويمثل ضربة قاصمة للحوثيين..وشيخ قبلي يفجر مفاجأة

نشر الشيخ جمال المعمري تغريدة كشف فيها عن مصرع القيادي الحوثي البارز " أبو علي الحاكم " متحديا الحوثيين باظهار الأخير .

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : "#الصيد_الثمين الذي اخبرتكم قبل أيام #أبوعلي_الحاكم مقتول١٠٠٪ وأتحدى الحوثيين أن يظهروا الحاكم كما يظهرونه في كل عيد يزور الجبهات أبوعلي الحاكم صريع وشبع موت بعد أن قتل عشرات الألاف من اليمنيين عقبى لعبدالملك الحوثي والبقية اللهم احصهم واهلكهم ولاتغادر منهم أحدا ..من مصدر موثوق".

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