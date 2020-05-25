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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد الإنتقالي يواصل مباحثاته المباشرة مع القيادة السعودية لليوم السادس على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
يواصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة اللواء/ عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، لليوم السادس على التوالي مباحثاته المباشرة مع القيادة السعودية الشقيقة.
وتقدم المجلس بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك صاحب السمو الملكي نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على رعايتهم التي يحظى بها وفد المجلس، وعلى دعمهم الملف الإنساني بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الإسعافية التي تم اعتمادها يوم أمس.
وأكد المجلس على الدور المحوري للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في صناعة السلام في بلادنا، مؤكداً على استمرار بحثه لإيجاد حلول عاجلة للملف الخدماتي والإنساني في عدن والجنوب، وكذا استمرار مناقشة الملفات الأخرى السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بما يخدم الجنوب وقضيته العادلة وتطلعات أبناءه المشروعة.
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