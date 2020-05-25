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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ورد قبل قليل.. إعلان هام من منظمة الصحة العالمية بشأن علاج فيروس كورونا المستجد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنها علقت استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بسبب “مباعث قلق”.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي، إنه تقرر تعليق استخدام عقاري “كلوروكين” و”هيدروكسي كلوروكين” في برنامج “تجربة التضامن” للأدوية المحتملة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بسبب وجود “مباعث قلق” بهذا الشأن.

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بدورها، أوضحت كبيرة العلماء في المنظمة سوميا سواميناثان، أن تعليق استخدام هذين العقارين “إجراء مؤقت”، اتخذته اللجنة التي تشرف على الاختبارات، مضيفة أن الأخيرة ستنظر في هذا القرار من جديد بعد أسبوع أو أسبوعين.

وسبق أن أعلنت مجموعة من الدول بدء اعتماد هذين العقارين لعلاج المصابين بفيروس كورونا، كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا فعالية “كلوروكين” و”هيدروكسي كلوروكين” في هذا المجال.

إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذين العقارين للعلاج من فيروس كورونا أمر آمن.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية برنامج “تجربة التضامن” في 18 مارس الماضي لإجراء اختبارات سريرية دولية من المرحلة الثالثة والرابعة مع شركائها بهدف المساعدة على إيجاد علاج ناجع لمرض “COVID-19″، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتقوم “تجربة التضامن” على مقارنة 4 خيارات علاجية مع مستوى الرعاية المعتاد، لتقييم الفعالية النسبية لكل منها في معالجة المرض.

تحذر المنظمة رابطات الأطباء والأخصائيين من التوصية بهذه العلاجات غير المثبتة أو وصفها للمرضى بالعدوى ومن تعاطيها كعلاج ذاتي.