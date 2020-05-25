شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت الفنانة السورية دانا جبر ، التي جسدت شخصية جميلة في مسلسل باب الحارة ، اثارة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا وصفت بالفاضحة .
وظهرت دانا جبر او جميلة باب الحارة كما يسميها جمهورها ، ظهرت في الصور التي نشرتها وهي ترتدي فستان قصير جدا ، لدرجة ان متابعيها وصفوه بأنه بلوزة فقط دون بنطلون .
------------------------------
شاهد آخر الأخبار الساخنة :
* نجمة مسلسل باب الحارة "كندة حنا" تنشر صورة فاضحة وتكشف عن تفاصيل حساسة من جسدها.. شاهد
* جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور
* الممثل محمد رمضان ينشر لأول مرة صورة زوجته، والمتابعين في ذهول من شدة جمالها.. كأنها حورية تمشي على الارض.. شاهد
* الأميرة المتمردة التي قلبت الموازين بالسعودية .. شاهد كيف تعيش زوجة الأمير الوليد بن طلال ..الفاتنة التي سرقت قلبه وماله..«فيديو»
* شاهد أجمل زوجة سعودية اقتحمت برنامج المسامح كريم وجعلت جورج قرداحي والجمهور في حالة ذهول ..«فيديو»
* المخابرات السعودية تسرب صورة مثيرة لمذيعة قناة الجزيرة "علا فارس" .. والاخيرة تعترف انها حقيقية وتكشف التفاصيل الصادمة .. شاهد
* على قناة الBBC .. اول ظهور علني لزوجة الأمير محمد بن سلمان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي .."شاهد الفيديو"
* تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد
* أجمل زوجة أردنية تذهل جورج قرداحي في برنامج المسامح كريم وتجعله غير قادر على الكلام.. وقناة MBC تتدخل وتنقذ الموقف... شاهد الفيديو
* قناة MBC تنهي برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" بمفاجئة مرعبة وغير متوقعة.. ورامز جلال يصدم المتابعين بحقائق مذهلة لم يكن يتخيلها أحد.. شاهد
* هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة)
* ظهور فاضح لابنة مخرج مسلسل "باب الحارة" .. كشفت عن مابين فخذيها وصدرها البارز .. شاهد
* السعودية تودع رمضان بخبر مفزع ومرعب... رحيل رفيق وحارس الملوك.. شاهد ما الذي حدث له وماهي قصته !!
* ياسمين صبري تفجر مفاجأة في اخر يوم من رمضان وتنشر صورة فاضحة من وسط طائرة زوجها الخاصة.. شاهد
* فتاة اماراتية تنشر فيديو فاضح لزوجها في ليلة الدخله.. شاهد
• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد
-----------------------
وشن متابعو جميلة باب الحارة هجوما عليها حيث انتقدوا جرأتها العالية قائلين انها تمتلك موهبة جيدة يجب ان تلتفت لتطويرها بدلا من التسويق لنفسها بطرق مهينة .
وطالب المتابعين ، جميلة باب الحارة بحذف صورها الخادشة للحياء حسب وصفهم وعدم استفزازهم مرة اخرى بمثل هذة الصور الصادمة .
كانت هذه تفاصيل خبر جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.