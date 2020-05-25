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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقامة صلاة العيد بشكل جماعي في إب دون إجراءات وقائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020
إب - الخليج 365
أفاد سكان محليون بمحافظة إب، وسط اليمن، بأن غالبية كبيرة من المواطنين أقاموا صلاة العيد، بشكل جماعي في المساجد ومصليات العيد، دون أي إجراءات وقائية من فيروس كورونا.
وذكرت المصادر، أن صلاة العيد تمت وسط إهمال سلطات الأمر الواقع لمنع التجمعات الكبيرة واتخاذ خطوات عملية وجادة لمواجهة كورونا، في ظل إنتشار فيروس كورونا في محافظة إب.
وكانت مصادر طبية متطابقة، كشفت بتسجيل عدد من الحالات الإصابات والوفيات بالفيروس بعدد من مديريات المحافظة، بالتزامن مع إستمرار مليشيا الحوثي إنكار وجود كورونا في محافظة إب.
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