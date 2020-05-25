شكرا لقرائتكم خبر عن من هو “أبو بكر الرويضاني” الذي أسره الجيش الليبي؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علن الجيش الوطني الليبي، اعتقال الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا والذي انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام. وقالت مصادر في خلية الصقور بالاستخبارات العراقية،إن الرويضاني أحد سكان بابا عمرو بمحافظة حمص السورية، وهو في العقد الرابع من عمره. والتحق بتنظيم داعش في سبتمبر عام 2014 قبل أن ينضم لفيلق الشام، الذي تم تشكيله برعاية تركية. وفقا لـ “سكاي نيوز”. وأشارت المصادر إلى أن الرويضاني تلقى تدريبات متقدمة في بلدة تل رفعت مع نهاية عام 2014، ولاحقا شارك في معارك الجيش التركي ضد الأكراد شمالي سوريا. وشارك في تصفية عدد من القيادات الكردية في قولت سوريا الديمقراطية، كما أشرف على عمليات تعذيب ونهب منازل الأكراد في شمال سوريا.

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