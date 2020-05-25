شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «الزعاق» يكشف سبب وضوح وارتفاع الهلال في أول أيام العيد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن مغرب هذا اليوم الأحد سيكون الهلال واضحاً ومرتفعاً لعدة أسباب ذكرها.
وقال الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن السبب يعود إلى أن القمر خلال هذه الأشهر يكون قريب من الأرض ويوم العيد ويكون الهلال عمره كبيرًا.
وأشار "الزعاق" إلى أنه لهذا سيكون كبير الحجم مرتفعًا؛ فيما رؤى في الأثر أنه تراءى الهلال فقال أحدهم أنه ابن ليلتين وقال الآخرون هو ابن ثلاث؛ ليقول ابن عباس هو لليلة التي رأيتموه فيها.
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