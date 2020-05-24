شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي داعشي: «صنعنا غاز الخردل وفشلنا في تخزينه» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال طه عبد الرحيم عبد الله بكر الغساني، المكنى الحاج عبد الناصر قرداش، أحد أهم قادة داعش المعتقل في العراق إن التنظيم الإرهابي صنع بالفعل غاز الخردل القاتل.

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وأوضح "قرداش" :"تمكنا من صناعة غاز الخردل في العراق من قبل الإرهابي (أبو مالك) وواجه مشاكل كثيرة في صناعته وخاصةً في طريقة الاحتفاظ به بعد الإنتاج".

وتابعك " وكثيرا ما كان يتسرب ويؤثر على المنتجين وأدى إلى وفاة عدد منهم، حيث تم استخدامه في العراق أكثر بوضعه في قذائف الهاون والقصف به".