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عدن - ياسمين التهامي - فلكي سعودي يثير الجدل ويعلن السبت عيد الفطر



اثار فلكي سعودي جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي باعلانه عن غرة شهر شوال يوم السبت القادم خلافا لأراء كثير من الفلكيين الذين اكدوا ان عيد الفطر هذا العام سيصادف يوم الاحد فلكيا. وقال الباحث والراصد الفلكي السعودي خالد الخضير في تغريدات رصدتها عدن تايم على تويتر: ‏‎الخميس ٢٨ رمضان يشرق القمر قبل الشمس ويغرب قبلها، و فجر ‎الجمعة ٢٩ رمضان يشرق القمر مقترنا بالشمس ويغرب بعدها فيكون ‎السبت غرة شهر ‎شوال الموافق ٢٣ ‎مايو ٢٠٢٠م. وبالرغم ان مركز الفلك الدولي ومعظم الفلكيين العرب اكدوا استحالة رؤية هلال شوال مساء الجمعة لكون القمر سيغرب قبل غروب الشمس بدقائق، الا ان الخضير يرى عكس ذلك ويقول ان القمر سيغرب بعد الشمس وان السبت هو اول ايام عيد الفطر. واثار ما قاله الخضير جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ففي حين راى البعض ان كلام الخضير يمثل رأيه وحسابه الشخصي الا ان اخرين يرون بان الخضير يريد فقط المخالفة في الرأي تطبيقا للمثل خالف تعرف. وبين هذا وذاك فأن عموم المسلمين يعتمدون على الرؤية الشرعية لدخول شهر رمضان وخروجه تنفيذا لقول الله ورسوله.

