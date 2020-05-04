شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى قبائل الجوف:قبائل’’البيضاء‘‘يطالبون برأس ’’زعيم‘‘جماعة الحوثي..وهذا ما تعهدت به القبائل وأثار جنون الحوثيين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/03 الساعة 11:09 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تعهدت قبائل محافظة البيضاء وسط اليمن بإستكمال تحرير المحافظة من غطرسة المليشيا الحوثية الإيرانية متوعدة بهزيمة ساحقة لها وملاحقتها إلى ما بعد البيضاء بالتنسيق مع قبائل اليمن وتحت ظل الشرعية وبمساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية .

وعقدت قبائل البيضاء والقوى الوطنية والأحزاب اجتماعاً موسعاً السبت، وناقشت سُبل تكثيف الجهود وتسريع عملية تحرير وتطهير المحافظة من مليشيا الحوثي الإيرانية ودعم ومساندة قوات الجيش الوطني في ظل التقدم الذي تحرزه في مديريات نعمان والملاجم وناطع وتمكنه من استكمال تحرير منطقتي قانية وحوران وتراجع المليشيا بإتجاه مديرية السوادية ومدينة البيضاء .

ووصف اجتماع قبائل البيضاء والقوى الإجتماعية بالمحافظة مليشيا الحوثي الإيرانية بالعدو التأريخي لثوابت اليمنيين وهويتهم اليمنية ومصالحهم السياسية والإقتصادية والأمنية لصالح المشروع الإيراني التخريبي العدو التأريخي للعرب وداعم المشاريع الإرهابية عبر أذرعه في اليمن والمنطقة.

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ودعت القبائل كل من تبقى في ورطته بمساندة المليشيا الإيرانية من أبناء البيضاء، إلى سرعة الالتحاق بالشرعية والالتحاق بمعركة تحرير المحافظة وتطهير ما تبقى منها تحت قبضة مليشيا الحوثي الإنقلابية، كما دعا مشائخ البيضاء أبناء المحافظة إلى الانتفاض ورفض عملية التجنيد الإجباري التي تسوق عدد من الأطفال إلى الجحيم لتعويض هزائمها في مديريات الملاجم وقانية والوهبية والزاهر وذي ناعم و قيفة.

وأكد اجتماع قبائل ومكونات البيضاء أن ملامح الانعتاق الأخير تتجلى اليوم في معركة قطع رأس الأفعى التي انطلقت في منتصف ابريل الفائت، لافتاً إلى أن الهزائم التي تتلقاها المليشيا الإيرانية في البيضاء كبيرة وخسائرها البشرية والمادية والمعنوية فادحة.

من جهته قال مصدر قبلي في مديرية رداع بمحافظة البيضاء إن مليشيا الحوثي الإيرانية تعاني حالة اضطراب كبير وتعيش أسوأ حالات ضعفها وسط تصاعد احتقان القبائل ضدها، مؤكدًا أنها توريط بعض مشائخ المنطقة للزج بهم وبأبناء قبائلهم للدفاع عن مواقعها في محاولة يائسة لإيقاف تقدم قوات الجيش الوطني المسنودة برجال القبائل والمقاومة الشعبية

وتقول قيادة الجيش الوطني إن استكمال تحرير البيضاء وتطهيرها من المليشيا الإيرانية يعني ان تصبح 90 بالمائة من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الشرعية، وانتقال المعركة الى محافظة ذمار، التي بتحريرها ستساهم في تحرير محافظتي تعز وإب والإقتراب من البوابة الجنوبية لصنعاء.

