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الرياض - رنا عبدالله - أمير الكويت الشيخ الصباح يصدر قرار مفاجئ بشأن مسلسل أم هارون .. وغضب واسع يعمم المدن الكويتية

أصدر حاكم دولة الكويت الشيخ، صباح الأحمد، يوم أمس الجمعة، قرارًا يقضي بإيقاف بث مسلسل أم هارون الذي يتكلم عن اليهود في الخليج.

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حيث تدور أحداث مسلسل أم هارون، حول قصة امرأة يهودية عاشت في الخليج وتعرضت لمعاملة سيئة بسبب انتمائها الديني.

– ردود فعل المتابعين حول المسلسل

قوبل المسلسل الذي بدأ عرضه مع بداية شهر رمضان بجدلٍ واسعٍ بين المتابعين.

وذلك كونه يدعو للتطبيع مع إسرائيل، فضلًا عن التشكيك في الدوافع وراء سرد قصة تشير لوجود اليهود بالخليج.

وقد أطلق مغردون منذ بدء عرض حلقات المسلسل الاولى وسم على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

حمل عنوان “#ام هارون” وسط دعوات واسعة لمقاطعة المسلسل الذي اعتبره بالمسيء.

ليعود المغردون اليوم بإطلاق وسم جديد حمل عنوان، #المجد_للكويت #ام_هارون.

تعبيرًا منهم عن امتنانهم الكبير لوقف السلطات الكويتية بجانبهم، وإصدارها قرار ملكيًا يبرئها من مسلسل أم هارون.

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– انتقادات طالت بطلة المسلسل حياة الفهد

أشعلت حياة الفهد موجة انتقادات لاذعة بحقها بعد تجسيدها دور أم هارون.

حيث ربط معظم المغردين تصريحات الفهد الأخيرة عن الوافدين لدولة الكويت بدورها في المسلسل.

معتبرين أنها في الحقيقة مختلفة عن الدراما، “فما هذه الإنسانة التي لم تستطع أن تتعايش مع الوافدين في الواقع، وتدعو للتعايش مع اليهود في الدراما”.

– مواقف بعض الدول والمنظمات العربية من المسلسل

دعت حركة مقاطعة إسرائيل بالمغرب “BDS”، إلى مقاطعة المسلسلات الخليجية التي تحمل رسائل تطبيعية، وخطابات معادية للقضية الفلسطينية.

وأوضحت الحركة أن عرض مسلسل “ام هارون” والذي يتناول قصة امرأةٍ يهوديةٍ عاشت في البحرين في أربعينيّات القرن الماضي.

هو يروج لمغالطات تاريخية بشكل متعمد.

والجدير ذكره أنّ صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

علقت على المسلسل الرمضاني “أم هارون” الذي يتناول تاريخ اليهود في شبه الجزيرة العربية.

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