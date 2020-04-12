بقميص النوم شاهد سما المصري عن ل #1740;لة الدخلة للعروس #1740;ن بالفيديو الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي !

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عدن - ياسمين التهامي - بقميص النوم شاهد سما المصري عن لیلة الدخلة للعروسین بالفيديو الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي !

أحدثت الفنانة سما المصري ضجة بین رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نصائح قدمتھا للرجل حول التعامل مع شریكتھ في لیلة الدخلة.

وظھرت سما المصري، في ”فیدیو“ جدید وھي ترتدي قمیص نوم أبیض شفاف یبرز تفاصیل جسدھا للجمھور، وكانت تتواجد داخل غرفة نومھا.



سما المصري عن لیلة الدخلة للعروسین

ّ ونشرت المصریة على صفحتھا عبر انستغرام مقطع فیدیو نصحت فیھ الرجل بأن یكون غیر متسرع مع شریكتھ، وأن یقول لھا: ”اذا كنت خائفة وقلقة نؤجل ممارستنا الحب لیوم آخر“.

یذكر أن سما المصري دائماً ما تنشر صور مثیرة للجدل، ویصفھا الجمھور بالجریئة، من خلال حسابھا الخاص على موقع تبادل الصور والفیدیوھات ”إنستجرام“.

جديد اب برس

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