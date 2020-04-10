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محافظ شبوة يوجه بإغلاق المنافذ مع حضرموت حتى إشعار أخر

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وجه محافظ محافظة شبوة، محمد بن عديو، اليوم الجمعة، بإغلاق منافذ المحافظة مع حضرموت بعد تسجيل أول حالة مصابة بفيروس .

جاء ذلك في تعميم موجه إلى قائد محور عتق، ومدير عام الشرطة بالمحافظة.

وقضى التعميم، بإغلاق المنافذ مع حضرموت، ومنع الدخول والخروج من المحافظة، بدءا من الساعة (18،00) مساء اليوم وحتى إشعار أخر.

وأشار إلى أن أي استثناء ستقره لجنة الطوارئ بالمحافظة لاحقا.

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وقال محافظ شبوة في تغريدة بتويتر: وجهنا بإغلاق المنافذ مع محافظة حضرموت كإجراء ضروري تقتضيه المصلحة العامة بعد الإعلان عن وجود إصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت.

ودعا بن عديو المواطنين لتفهم خطورة الوضع والالتزام التام بجميع التوجيهات الصادرة عن لجنة الطوارئ.

وكانت لجنة الطوارئ العليا أعلنت فجر اليوم تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.
 
 
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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