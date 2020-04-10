محافظ شبوة يوجه بإغلاق المنافذ مع حضرموت حتى إشعار أخر

وجه محافظ محافظة شبوة، محمد بن عديو، اليوم الجمعة، بإغلاق منافذ المحافظة مع حضرموت بعد تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تعميم موجه إلى قائد محور عتق، ومدير عام الشرطة بالمحافظة.

وقضى التعميم، بإغلاق المنافذ مع حضرموت، ومنع الدخول والخروج من المحافظة، بدءا من الساعة (18،00) مساء اليوم وحتى إشعار أخر.

وأشار إلى أن أي استثناء ستقره لجنة الطوارئ بالمحافظة لاحقا.

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وقال محافظ شبوة في تغريدة بتويتر: وجهنا بإغلاق المنافذ مع محافظة حضرموت كإجراء ضروري تقتضيه المصلحة العامة بعد الإعلان عن وجود إصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت.

ودعا بن عديو المواطنين لتفهم خطورة الوضع والالتزام التام بجميع التوجيهات الصادرة عن لجنة الطوارئ.

وكانت لجنة الطوارئ العليا أعلنت فجر اليوم تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت.





