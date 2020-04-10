شكرا لقرائتكم خبر عن خطير للغاية الكشف على مجموعة من المغتربين في السعودية إلى هذة المحافظة اليمنية عن طريق التهريب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطير للغاية الكشف على مجموعة من المغتربين في السعودية إلى هذة المحافظة اليمنية عن طريق التهريب !

تحایل عدد من المغتربین الیمنین في المملكة العربیة السعودیة، بالعودة إلى الیمن عبر

التھریب، بعد إغلاق منفذ الودیعة الحدودي وفق الإجراءت الاحترازیة التي أعلنت

عنھا السعودیة والحكومة الشرعیة لمنع تفشي فیروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر محلیة لـ "المشھد الیمني"، إن 14 مغتربا یمنیا وصلوا مساء الخمیس،

إلى محافظة حضرموت شرقي الیمن، قادمین من الأراضي السعودیة.

وأضافت المصادر، إن ھذه المجموعة من المغتربین الذین وصلو إلى حضرموت،

عادوا عن طریق التھریب من الأراضي السعودیة إلى الیمن.

وأشارت المصادر، إلى ان المغتربین لجأوا للعودة عن طریق التھریب، بعد أن ظلوا

عدة أیام في منفذ الودیعة، ولم یسمح لھم بالمرور إلى الیمن بشكل رسمي، رغم

مناشداتھم المستمرة للسلطات الیمنیة والسعودیة.

وتتصاعد مخاوف الیمنین من انتقال فیروس كورونا إلى الیمن عبر المقتربین العائدین

عن طریق التھریب، مشیرین إلى أنھ یجب علیھم الالتزام بالإجراءات الاحترازیة،

حتى لا یتسببوا بكارثة إذا كان بعضھم مصاباً بالفیروس، خاصة أن الیمن خالیة منھ

حتى الآن.

وكانت الحكومة الشرعیة أقرت بعدم عودة أي مسافر إلى الیمن من الخارج حتى

تستكمل وزارة الصحة إجراءاتھا الاحترازیة للعائدین في المنافذ المختلفة"، وربط عودة

المعتمرین، بمدى إنجاز وزارة الصحة في حكومتھ لمراكز الحجر الصحي بالمنافذ

واستعداداتھا للإجراءات الاحترازیة التي تساھم في منع دخول الفیروس للیمن. جديد اب برس Advertisements ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطير للغاية الكشف على مجموعة من المغتربين في السعودية إلى هذة المحافظة اليمنية عن طريق التهريب ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.