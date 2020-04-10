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صنعاء - ياسمين الخيامي - اليمن يباغت السعودية ويتفق مع هذه الدولة الخليجية في تحديد اول ايام شهر رمضان المبارك ( تعرف على اليوم الاول لشهر رمضان بالتاريخ الهجري والميلادي )

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