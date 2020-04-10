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عدن - ياسمين التهامي - اكتشاف اول حالة مصاب فيروس كورونا في مدينة الشحر محافظة حضرموت و السلطات الامنية تفرض حضر التجوال في المدين !

أفادت مصادر محلیة من مدینة الشحر بحضرموت أن سیارات

الدفاع المدني تجوب مدینة الشحر ھذه اللحظات بمكبرات الصوت تدعو المواطنین

إلالتزام بالبقاء في منازلھم، وأن مخالف ذلك سیعرض نفسھ للعقوبة.

ولم تصدر السلطات بالمدیریة الساحلیة اي توضیحات عن الدوافع لھذا القرار

المفاجئ. جديد اب برس Advertisements ​

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