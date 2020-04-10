شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. المحافظ البحسني يوجه أول رسالة للمواطنين عبر الاذاعة"نصها" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اللواء الركن فرج سالمين البحسني من على إذاعة المكلا الآن: أرجو من المواطنين أن يفهموا طبيعة الوضع الصحي في المحافظة. بسبب كل الإجراءات الأولى والاستباقية تم تأكيد الحالة بأنها إصابة بكورونا بعد إجراء الفحوصات، فتم عزل المنطقة والمريض واقربائه ومن خالطهم وكل الحي القريب من ميناء الشحر.

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