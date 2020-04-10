شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. دواء جديد لعلاج فيروس "كورونا" جاهز للاختبار البشري.. وهذا ماحدث عند اول تجربه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر دواء جديد في شكل حبوب تعطي عبر الفم، نتائج جيدة في الحيوانات ضد كوفيد-19، والواقفون وراءه بصدد تجريبه في البشر ما قد يجعله الأول من نوعه لمكافحة الوباء.

يوقف تكاثر الفيروس

وقال باحثون أميركيون إن الدواء أوقف تكاثر الفيروس المسبب للمرض في رئتي فئران مصابة لعدة أيام وحسن من أداء الرئيتين. والنتائج ذاتها تم رصدها في خلايا رئة بشرية لكن في أنبوب اختبار.

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والدواء يسمى EIDD-2801 حسب الدراسة التي نشرت في دورية Science Translational Medicine وهو يعرقل آلية رئيسية تسمح لفيروس سارس –كوف 2 بالتكاثر بأعداد كبيرة والتسبب بالعدوى.

أول دواء متاح

وإذا أثبت نجاحه لدى البشر، فسيكون أول دواء متاحا في شكل حبة للحد من الوباء الذي تسبب حتى الآن في وفاة عشرات آلاف الأشخاص، وإصابة مئات آلاف آخرين حول العالم.

دواء جديد لعلاج فيروس “كورونا” جاهز

وإعطاء الدواء عبر الفم، سيوفر وصوله لقاعدة واسعة من الناس إذا ما قورن بالحقن في الوريد.

وقد تلقت شركة Ridgeback Biotherapeutics للأدوية ترخيصا من إدارة الدواء والغذاء الأميركية لتجريب الدواء على البشر في غضون الأشهر القادمة، حسب ما أفاد الباحثون.