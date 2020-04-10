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مسلحون قبليون يحبطون عملية حوثية في مدينة مأرب.. (تفاصيل + صورة)!

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عدن - ياسمين التهامي - مسلحون قبليون يحبطون عملية حوثية في مدينة مأرب.. (تفاصيل + صورة)!

أحبط مسلحون قبليون عملية تهريب أسلحة للحوثيين في محافظة مأرب شمالي شرق اليمن”

وقال مصدر محلي أن دورية تابعة لمطارح العلم القبلية بمأرب قامت اليوم الخميس بإعتراض دينة أسلحة  كانت متجهة إلى خلايا حوثية نائمة في المحافظة.

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأوضح المصدر أن الدورية اعترضت الدينة في طريق رملي يستخدم للتهريب ولكن المهربين حاولوا أن يقاوموا فاندلعت مواجهات بين الدورية ومرافقي الدينة ما أسفر عن إحراق الشاحنة بما تحمل والقبض على سائقها وتسليمه لشرطة مأرب فيما تمكن بقية المسلحين من الفرار.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان التحالف العربي بقيادة   وقف شامل لإطلاق النار في اليمن يبدأ اليوم الخميس وتستمر لمدة أسبوعين.

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