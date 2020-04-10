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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة للمغتربين اليمنيين..مرسوم ملكي من الملك سلمان لاعفاء المغتربين اليمنيين من دفع رسوم المرافقين لمدة 3 سنوات والتنفيذ فورا

2020/04/10 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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