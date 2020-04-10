شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر " على محسن" يعزي في استشهاد العميد زياد عبدالله اليوسفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد زياد عبدالله قائد اليوسفي وهو يرابط في ميادين العزة والشرف في محافظة الجوف.

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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، أشار نائب رئيس الجمهورية في البرقية التي بعثها إلى عبدالله قائد اليوسفي وطارق زياد عبدالله اليوسفي وإخوانه، إلى مناقب الشهيد وأدواره الوطنية ومواقفه البطولية التي سطرها برفقة زملائه من القادة والضباط الأحرار في مختلف ميادين العزة والكرامة في سبيل استعادة الدولة ودحر مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانيا.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وكافة آل اليوسفي وزملاء الشهيد.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.