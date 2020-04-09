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عدن - ياسمين التهامي - شاهد حالة رئيس الوزراء البريطاني عند خروجة من العناية المركزة !

أفادت رئاسة الحكومة البریطانیة، مساء الیوم الخمیس، أن رئیس الوزراء، بوریس

جونسون، غادر وحدة العنایة المركزة في المستشفى.

وكان جونسون، دخل المستشفى الأسبوع الماضي، على خلفیة إصابتھ بفیروس

(كورونا) المستجد (كوفید-19 ،(قبل أن یدخل وحدة العنایة المركزة.



وتم إدخال جونسون، قبل عدة أیام، لوحدة العنایة المركزة، جراء مضاعفات إصابتھ

بفیروس (كورونا).

ووفق ما نقلت وكالة (رویترز) للأنباء: فإن جونسون، یتمتع بروح عالیة، بعد

خروجھ من العنایة المركزة

جديد اب برس

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