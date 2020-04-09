حصريآ اعلن الديوان الملكي السعودي الاسباب الغامضة في وفاة والدة الأم #1740;ر عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.

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عدن - ياسمين التهامي - حصريآ اعلن الديوان الملكي السعودي الاسباب الغامضة في وفاة والدة الأمیر عبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.

أعلن الدیوان الملكي السعودي الیوم وفاة والدة الأمیر عبد الرحمن بن سعد بن عبد

الرحمن آل سعود.

ووفقا لوكالة واس السعودیة فقد صدر عن الدیوان الملكي الیوم البیان التالي :

“ بیان من الدیوان الملكي “

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمیر عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن

عبدالرحمن آل سعود ، وسیوارى جثمانھا الثرى یوم غد الجمعة الموافق 17 / 8/

1441ھـ في مكة المكرمة. جديد اب برس Advertisements شاهد بالفيديو.. طبيبة عربية تتعرض للتنمر بسبب فحصها لمصابي كورونا !

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