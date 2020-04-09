ورد الان : الإعلان رسمياً عن وقف شامل للحرب في اليمن ومرحلة انتقالية جديدة بإشراف الأمم المتحدة ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن تحالف دعم الشرعية الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، على أن يبدأ من منتصف نهار الخميس، تزامنا مع إعلان جماعة “الحوثيين” عن قائمة بنود الرؤية الوطنية التي قدمتها للأمم المتحدة لإيقاف شامل للحرب على الأراضي اليمنية.
وأوضح التحالف أن الوقف الشامل لإطلاق النار، سيكون لمدة أسبوعين، وتابعت قوات التحالف: “وقف النار يعكس الجدية والرغبة في تخفيف معاناة الشعب اليمني”.
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وأشارت قوات التحالف إلى أن وقف إطلاق النار يأتي لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه يأتي قبولا للدعوة التي وجهها أمين عام الأمم المتحدة.
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