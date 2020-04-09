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صنعاء - ياسمين الخيامي - الوزير احمد الميسري لايخشى التحالف ولا الشرعية ولا الانتقالي..لكن هذا هو الشيء الوحيد الذي ارعبه وهز كيانه..شاهد الصورة التي ارعبت الميسري ( صورة )

2020/04/09 الساعة 09:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر الوزير احمد الميسري لايخشى التحالف ولا الشرعية ولا الانتقالي..لكن هذا هو الشيء الوحيد الذي ارعبه وهز كيانه..شاهد الصورة التي ارعبت الميسري ( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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