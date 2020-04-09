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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية تهديد ناري هذا ما سيحدث للحوثيون عند رفضهم الهدنة تفاصيل مرعبة!

جديد اب برس Advertisements السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، بأنه "يجب على الحوثيين الاستجابة لمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسلطته وخاصة من مخاطر فيروس الكورونا ومنع انتشاره، واثبات عدم ولاءهم لايران أو تحمل مسؤولية رفضه أمام الشعب اليمني الأصيل الذي لم ولن يقبل التبعيه لأحد". وأضاف الآن في تغريدات على "تويتر" رصدها (أحداث نت): "تقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق اقتصاديا وإغاثيا وصحيا لمواجهة فيروس الكورونا ولهذا خصصت ٥٠٠ مليون دولار لخطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لليمن منها مبلغ ٢٥ مليون دولار لمكافحة الكورونا". وتابع: "تهدف مبادرة قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين استجابة لدعم جهود المبعوث الأممي لمواجهة جائحة الكورونا في اليمن وعقد اجتماع بين الحكومة اليمنية والحوثيين وفريق عسكري من التحالف لمناقشة مقترحاته بشأن التوصل لوقف إطلاق النار دائم في اليمن وخطوات بناء الثقة".

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