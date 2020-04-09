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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غريفيث يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار
الخميس 9 أبريل 2020
الخليج 365
رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بإعلان التحالف العربي، وقف إطلاق النار من جانب واحد، في اليمن.
وأعلن التحالف العربي، منذ قليل، عن وقف العمليات العسكرية في اليمن، لمدة أسبوعين، استجابة للدعوة الأممية، للتوحد في مواجهة فيروس كورونا.
وشدد في بيان، مساء اليوم، على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بأقصى سرعة وإحراز تقدم نحو سلام شامل ومستدام.
وأعرب عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، والتحالف العربي، مؤكدا أنه يجب على جميع الأطراف الآن الاستفادة من هذه الفرصة.
وأشار البيان إلى جهود المبعوث الأممي، للتوسط بين الطرفين للتوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار بشكل شامل، وتوفير التدابير الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.
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