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عدن - ياسمين التهامي - الفتاة السعودية الهاربة تتعرى تماما وتكتب رسالة صادمة ل محمد بن سلمان على جسدها وهي عارية ..شاهد الصور

نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للفتاة السعودية الهاربة التي حصلت على حق اللجوء في أمريكا «العنود العيسى»، وهي

​​​​عارية بينما كتبت «وشم» على جسدها، في رسالة إلى قيادة بلدها المملكة العربية السعودية، ممثلة بالملك سلمان، حفظه الله، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان..

وقال حساب- معروف بمهاجمته الدائمة للأديان والتشجيع على الحرية المطلقة وخاصة الجنسية-، تعليقًا على الصور المزعومة :« الوشم لـ العنود العيسى، عظيم جداً .. وهي كلمات لملك الراب الراحل توباك “Only God Can Judge Me ” .. "وحده الإله من يحكم علي"..هذه افضل عبارة تُقال لأي شخص يتدخل في قراراتك الشخصية».

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وكانت صحف محلية نشرت قصتها في 2017، قائلة إن رواد "تويتر" في السعودية تداولوا "هاشتاج" بعنوان "انتحار توباكي"، وهو اسم الشهرة لفتاة سعودية تدعى العنود العيسى. وانطلق الـ"هاشتاج" بعد فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام" ، وظهرت فيه تحكي قصة اغتصابها في انهيار وبكاء شديدين، ثم نشرت بعدها صورة عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مكتوب فيها: "آسفة يا أطهر قلب في الدنيا بس لازم أروح طول ما أنا عايشة بتألم الموت يمكن أرحم لي أحبك أمانة لا تزعلين ولا تطيح دمعة من عيونك الجميلة أحبك. وبزعل إذا زعلتي وحتى لو جسمي مو عندك روحي بتكون بقلبك وإنتي ما قصرتي معاي أبدا أحبك"

وبدأت قصة العنود الطالبة السعودية المبتعثة للدراسة في الولايات المتحدة، على مواقع التواصل، في ديسمبر عام 2016، حينما نشرت مقطع عبر "يوتيوب" عبارة عن مقاطع مجمّعة تحكي فيها قصتها وكيف أصبحت فتاة يصفها الآخرون بـ«الفاسدة"، وادعت أن السبب وراء هذه السلوكيات هو تعرضها للاغتصاب على يد شبيب الحقباني ابن شقيقتها حصة، ويعمل مساعد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الإعلام السعودية.

وأطلق المتعاطفون مع العنود حينها "هاشتاج" بعنوان "شبيب الحقباني مغتصب توباكي"، ولم يمنع ذلك منتقديها من التغريد عبر الـ"هاشتاج"، مكذبين روايتها ووصفوا حكايتها بالزيف، مشيرين إلى صورها التي تعتبر خارجة عن تقاليد المجتمع السعودي، حيث تنشر صور تظهر فيها شعرها وأجزاء من جسدها، منتقدين رسم الوشم الذي يحرمه الدين الإسلامي. ومن جانبها، ردت العنود على منتقديها في عدد من الفيديوهات التي لا تظهر فيها وجهها، عبر أكثر من منفذ اجتماعي، وأشارت إلى أنهم لم يمروا بما مرت به، وأعادت التأكيد على رواية اغتصابها التي زعمتها في أكثر من فيديو.